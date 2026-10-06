बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: मंडे टेस्ट में पास रही या फेल अजय देवगन की 'दृश्यम 3'? 'वन' और 'हनुमान अंश' का रहा ऐसा हाल

'वन' की कमाई लाखों में आई

यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में लगी थी। 10वें दिन तक इसकी कमाई औसत रही। मगर, कल सोमवार को यह लाखों में सिमट गई है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और मनीष पॉल जैसे सितारे हैं। पहले वीक इसने 53.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वीकएंड पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया। रविवार को 10वें दिन फिल्म की कमाई 3.25 करोड़ रुपये रही। वहीं, कल सोमवार को 11वें दिन 'वन' ने सिर्फ 95 लाख रुपये का कलेक्शन किया। इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 63.05 करोड़ रुपये हो चुका है।