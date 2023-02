गौरतलब है कि पिछले काफी समय से महेश बाबू फिल्म निर्माता त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ अपनी आगामी तेलुगु फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। इस फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद महेश बाबू छुट्टी पर चले गए। एयरपोर्ट से अभिनेता की तस्वीरें और वीडियो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही है। महेश बाबू बेज पैंट और ब्लू स्वेटशर्ट में काफी डैशिंग लग रहे थे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी नम्रता सफेद शर्ट और ब्लू जींस में काफी सुंदर लग रही थीं। फैंस को महेश बाबू का एयरपोर्ट लुक काफी भा गया और वह अभिनेता की जमकर तारीफ कर रहे हैं।



Superstar @urstrulyMahesh is off for a Short Vacation to Switzerland!#MaheshBabu #SSMB #SSMB28 pic.twitter.com/DhpcsvBQnE

