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अनुज पंडित शर्मा ने डॉ. प्रभजोत चावला के साथ सात फेरे लेकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस को उनका पुराना किरदार भी याद आ गया। विज्ञापन बॉलीवुड की दुनिया में इन दिनों एक बार फिर शादी की खुशियां देखने को मिल रही हैं। इस बार खुशखबरी अभिनेता अनुज पंडित शर्मा के घर से आई है। साल 2003 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन की फिल्म 'कोई... मिल गया' में बिट्टू सरदार का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाले अभिनेता ने शादी कर ली है।

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हिंदू और सिख रिवाज से की शादी

अनुज और प्रभजोत ने अपनी शादी को बेहद निजी रखा। इस खास मौके पर दोनों ने हिंदू और सिख दोनों परंपराओं के अनुसार रस्में निभाईं। शादी में पवित्र अग्नि के सामने फेरे लेने के बाद गुरुद्वारे में आधिकारिक विवाह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान अनुज ऑफ-व्हाइट रंग की कढ़ाईदार शेरवानी में नजर आए, वहीं दुल्हन प्रभजोत लाल रंग के पारंपरिक लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं।



कौन हैं अनुज की दुल्हनिया प्रभजोत चावला?

डॉ. प्रभज्योत चावला की बात करें, तो वह हेल्थ और वेलनेस से जुड़े एक प्लेटफॉर्म की संस्थापक हैं। इसके अलावा वह फिटनेस के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल से उनके इस काम की जानकारी मिलती है।

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'कोई... मिल गया' से मिली थी पहचान

बता दें कि अनुज पंडित शर्मा को साल 2003 में आई फिल्म 'कोई... मिल गया' से खास पहचान मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने बिट्टू सरदार का किरदार निभाया था। इसी साल वह फिल्म 'डरना मना है' में भी नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने 'सय सलाम इंडिया' (2007) और 'टोटल सियापा' (2014) जैसी फिल्मों में काम किया। 'टोटल सियापा' में उन्होंने यामी गौतम के किरदार के भाई मानव की भूमिका निभाई थी।



फिल्मों के अलावा अनुज ने टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। वह साल 2015-16 में आए शो 'परवरिश सीजन 2' में जोगिंदर यानी जोगी खुराना के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी सीरीज 'आदत से मजबूर' (2017-18) में सनी की भूमिका निभाई।

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