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विज्ञापन हाल ही में सोशल मीडिया पर सारा तेंदुलकर और राजवीर देओल की शादी की अफवाहें फैलीं। सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि सचिन तेंदुलकर की बेटी जल्द ही सनी देओल के बेटे से शादी करने वाली हैं। क्या है पूरा मामला और इसकी सच्चाई आइए इस खबर में जानते हैं।

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क्या राजवीर से होगी सारा की शादी?

सारा के करीबी सूत्र ने उनकी शादी की इन अटकलों को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सारा और राजवीर असल जिंदगी में अब तक एक-दूसरे से मिले भी नहीं हैं। सारा सिंगल हैं और अपने काम पर ध्यान दे रही हैं। ये अटकलें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। सारा गरिमा बनाए रखना चाहती हैं और शालीनता से पेश आना पसंद करती हैं।

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सारा को कैसी शादी पसंद है?

इससे पहले सारा ने बताया था कि उनके भाई अर्जुन तेंदुलकर की शादी उनके लिए अपनी भविष्य की शादी का एक 'ट्रायल राउंड' थी। क्रिकेटर की बेटी ने कहा कि बचपन में वह हमेशा एक भव्य और शानदार शादी का सपना देखती थीं। हालांकि अब शादी को लेकर सारा की सोच बदल गई है। अब वह एक निजी और सादे समारोह को पसंद करेंगी, जिसमें वह पारंपरिक लाल रंग का जोड़ा पहनना चाहेंगी।

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शादी को लेकर क्या हैं सारा के विचार?

सारा ने कहा था मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सगाई हो जाती है लेकिन शादी से पहले ही उन्हें अपने पार्टनर या उनके परिवार का असली चेहरा दिख जाता है। तब वे सोचते हैं मैं अब और यह नहीं कर सकता/सकती। मुझे लगता है कि शादी से पहले ही ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाना एक बहुत अच्छा कदम है।