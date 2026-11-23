{"_id":"6b03f3c0e75b4329f00aa52c","slug":"shabana-azmi-on-hijab-secularism-and-middlemen-says-i-will-wear-3-burqa-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शबाना आजमी: 'मैं तीन बुर्के पहन लूंगी...', अभिनेत्री ने क्यों कही ऐसी बात? बिचौलियों पर भी साधा निशाना","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। उन्होंने काफी पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह धार्मिक रीति-रिवाजों से दूर रहती हैं, मगर फिर भी खुद को सांस्कृतिक रूप से मुस्लिम मानती हैं। उनके पिता कवि और गीतकार कैफी आजमी थे और मां अभिनेत्री शौकत आजमी थीं। उनकी शादी गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर से हुई है। मुस्लिम परिवार में पले-बढ़े होने के बावजूद वह खुद को नास्तिक मानते हैं। हाल ही में शबाना ने हिजाब और बुर्के पर अपने विचार साझा किए।

Trending Videos

परदे पर क्या बोलीं शबाना आजमी?

उषा काकड़े के साथ बातचीत में शबाना ने कहा 'कुरान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि आपको इस तरह का बुर्का पहनना चाहिए। कुरान में बस इतना कहा गया है कि आपकी नजरों में हया (शर्म/मर्यादा) होनी चाहिए। यह हया महिलाओं और पुरुषों, दोनों के लिए है।' उन्होंने 'बिचौलियों' पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे धर्म की शिक्षाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं और लोगों के बीच यह गलतफहमी फैलाते हैं कि कुरान महिलाओं को पर्दा करने के लिए कहता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

शबाना ने कही तीन बुर्का पहनने की बात

शबाना ने कहा, 'मैं बुर्का नहीं पहनती लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि मैं बुर्का नहीं पहन सकती, तो मैं तीन बुर्के पहन लूंगी। ऐसा कहने वाले आप होते कौन हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आप कट्टरवाद को बढ़ावा दें।'



यह पहली बार नहीं है जब इस अभिनेत्री ने इस विषय पर बात की है। उन्होंने 2022 के कर्नाटक विवाद के दौरान भी अपनी बात रखी थी, जब उडुपी के एक कॉलेज में छह लड़कियों को हिजाब पहनने के कारण प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

विज्ञापन

शबाना ने राज्यसभा में कौन से मुद्दे उठाए?

शबाना ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है लेकिन राज्यसभा की मनोनीत सदस्य के रूप में संसद का हिस्सा रही हैं। 1997 में राष्ट्रपति ने उन्हें उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए मनोनीत किया था। अपने कार्यकाल के दौरान अपने व्यस्त अभिनय करियर के बावजूद, वह संसद के सत्रों में नियमित रूप से शामिल होती रहीं। वह यहां महिलाओं, बच्चों और गरीबों की आवाज उठाती रहीं।