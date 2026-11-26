कहा- आठ घंटे अपनी वैनिटी वैन में भी कदम नहीं रखता

अक्षय कुमार ने कहा, 'इंडस्ट्री के कई बड़े नाम मुझे कास्ट नहीं करना चाहते। मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं, जिसमें यह दावा भी शामिल है कि मैं दिन में सिर्फ आठ घंटे काम करता हूं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उन आठ घंटों के दौरान मैं अपनी वैनिटी वैन में कदम भी नहीं रखता'।

एक्टर ने आगे कहा, 'हमारा काम कैमरे के सामने रहना है। दर्शक आपको फ्रेश और प्रेजेंटेबल देखना चाहती है, थका हुआ नहीं। इसीलिए मैंने आठ घंटे काम करने, आठ घंटे सोने, दो घंटे अपनी फिजीक पर काम करने और बाकी समय अपने परिवार को देने का फैसला किया'।