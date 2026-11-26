बलिदान देने वालों को किया याद

भूमि आज गुरुवार को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की बरसी पर हुए मेमोरियल इवेंट में शामिल हुईं। बता दें कि आज का दिन भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। इन आतंकी हमलों में सुरक्षाकर्मियों समेत कई लोगों की जान चली गई थी। अभिनेत्री ने इन आतंकी हमले के दौरान देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों की हिम्मत को सलाम किया।

भूमि ने बलिदान देने वालों को याद करते हुए पुष्ण माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 26/11 के मुंबई हमलों को भारत की आजादी पर हमला बताया। साथ ही उन्होंने पुलिसवालों, सेना, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स और पीड़ितों के बलिदान को हमेशा याद रखने की बात पर जोर दिया। इवेंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।