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यह पाकिस्तानी सीरीज 4 दिसंबर, 2026 को भारत में रिलीज होने वाली है। फेडरेशन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि पाकिस्तान से जुड़े मनोरंजन कंटेंट को भारतीय दर्शकों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। अशोक पंडित ने नेटफ्लिक्स से भारत की भावनाओं और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीरीज की रिलीज रोकने की मांग की है। विज्ञापन पाकिस्तानी वेब सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' की भारत में प्रस्तावित रिलीज को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में विरोध शुरू हो गया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) की तरफ से संगठन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने नेटफ्लिक्स से इस सीरीज को भारतीय प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करने की अपील की है।

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प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को लिखा पत्र

फेडरेशन ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। संगठन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी सीरीज की भारत में रिलीज पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की थी।



फेडरेशन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित के मुताबिक, सीरीज में शामिल कुछ पाकिस्तानी कलाकारों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। ऐसे में भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कलाकारों और प्रोडक्शन को व्यावसायिक मंच देना उचित नहीं है।



अशोक पंडित ने चेतावनी दी है कि अगर नेटफ्लिक्स ने फेडरेशन की मांग को नजरअंदाज करते हुए सीरीज को भारत में रिलीज किया, तो फेडरेशन नेटफ्लिक्स के लिए भारत में शूट होने वाले प्रोजेक्ट्स के खिलाफ असहयोग का रुख अपना सकता है। इसके तहत भारतीय फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कलाकार, तकनीशियन और कर्मचारी नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करेंगे।

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