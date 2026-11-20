इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन अपनी पोस्ट के चलते फैंस के बीत चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करने की बात की। इसके साथ ही क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर काफी जानकारी साझा की।

विज्ञापन

क्या था केविन पीटरसन का पोस्ट?

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर फैंस के बीच खलबली मचा दी। उन्होंने लिखा, ‘आपने मुझसे बॉलीवुड में आने को कहा था। हमने आपकी बात सुनी, और मैं आज अपना डेब्यू कर रहा हूं।’ इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर में फिलहाल क्रिकेटर इन दिनों मुंबई में हैं, ने एक स्थानीय चाय की दुकान पर चाय बना रहे थे।