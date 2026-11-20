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विज्ञापन अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की अदाकारी से सजी फिल्म का पोस्टर सामने आने के बाद, अब मेकर्स ने फिल्म को लेकर एक और बड़ी तैयारी कर ली है। मेकर्स ने फिल्म के संगीत को अगली बड़ी चीज के तौर पर पेश करने की योजना बनाई है।

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'लव एंड वॉर' के ट्रेलर से पहले क्यों रिलीज होगा गाना?

वैरायटी इंडिया के अनुसार संजय लीला भंसाली 'लव एंड वॉर' के ट्रेलर से पहले एक गाना रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने यही रणनीति 'बाजीराव मस्तानी' और 'हीरामंडी' के समय भी अपनाई थी। प्रमोशन शेड्यूल में संगीत को सबसे पहले रखने से, दर्शक कहानी और किरदारों के बारे में कुछ भी जानने से पहले ही फिल्म के किसी गाने से जुड़ जाते हैं।

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ट्रेलर से पहले आया 'बाजीराव मस्तानी' का गाना

फिल्म निर्माता को संगीत की अच्छी समझ है और यह पहली बार नहीं है, जब उन्होंने किसी फिल्म की शुरुआत एक गाने से की हो। 'बाजीराव मस्तानी' के लिए, 'गजानना' पहला गाना था जिसे सितंबर 2015 में पुणे के एक इवेंट में लॉन्च किया गया था। यह फिल्म के ट्रेलर से पहले आया था। इसके कुछ समय बाद ही 'दीवानी मस्तानी' गाना रिलीज किया गया।

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'हीरामंडी' के लिए अपनाई वही रणनीति

भंसाली ने 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' के लिए भी इसी तरीके को अपनाया। इस सीरीज का पहला गाना 'सकल बन' 9 मार्च 2024 को रिलीज किया गया। यह गाना अमीर खुसरो की एक पारंपरिक रचना पर आधारित है। इसे ट्रेलर (8 अप्रैल) के आने से काफी पहले पेश किया गया था।