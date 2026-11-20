लव एंड वॉर: फिल्म पर आई नई अपडेट, ट्रेलर और गानों के साथ होगा प्रयोग; मेकर्स आजमा चुके हैं यह हथकंडा
- दुलकर सलमान की नई फिल्म 'आकासम लो ओका तारा' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।
- एसएस राजामौली और जूनियर एनटीआर ने फिल्म का रिव्यू किया है।
- इस फिल्म की कहानी एक महत्वाकांक्षी लड़की के आस-पास घूमती है।
विस्तार
एसएस राजामौली ने फिल्म को लेकर लिखा, 'सपने देखना एक उपहार है। इन्हें सच करने के लिए हिम्मत और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। एओटी की टीम के पास ये दोनों चीजें थीं। पूरी कास्ट ने शानदार अभिनय किया है। आकासम लो ओका तारा एक कामयाब फिल्म है।
To dream is a gift. To realise it, one needs grit and resolve. Team #AOT had them both… With superb performances from the entire cast, #AakasamLoOkaTara is a triumph…👍🏻— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 20, 2026
'दुलकर सलमान और संदीप हुए खुश
राजामौली के पोस्ट शेयर करने के तुरंत बाद, दुलकर सलमान ने उन्हें धन्यवाद दिया और कमेंट में लिखा, 'बहुत-बहुत धन्यवाद सर।' फिल्म के निर्माता संदीप गुन्नम ने भी आभार व्यक्त करते हुए उनकी पोस्ट पर जवाब दिया, 'जब वह व्यक्ति, जिसके सपनों ने भारतीय सिनेमा को उसकी असली क्षमता दिखाई, हमारी टीम की तारीफ करे, तो मुझे लगता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूं।'
इस बीच जूनियर एनटीआर ने भी 'आकासम लो ओका तारा' की पूरी टीम को बधाई दी और एक्स पर लिखा, 'मेरे कई करीबी लोग आकासम लो ओका तारा का हिस्सा हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। स्वप्ना ने हमेशा नई और अनोखी कहानियों का समर्थन किया है। नए टैलेंट को बढ़ावा देना स्वप्ना की पहचान बन गई है। अरविंद गारू और गीता आर्ट्स, अच्छे सिनेमा में आपका विश्वास हमेशा झलकता है। संदीप गुन्नम, मुझे पता है कि आप और राम्या गुन्नम ने शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है।' दुलकर ने उनके समर्थन के लिए आभार जताया।
So many people close to me are part of #AakasamLoOkaTaara, which makes this one extra special… Swapna has always backed fresh and unique stories, and encouraging new talent has become the norm for @SwapnaCinema. Aravind garu and @GeethaArts, your belief in good cinema always shows. And @sunnygunnam, I know how much you and @ramya_gunnam have travelled with this project since its inception. The film looks so promising. Wishing @dulQuer, @pavansadineni, @satveeravalli, and the entire team all the very best for the release tomorrow!— Jr NTR (@tarak9999) November 19, 2026
- पवन सादिनेनी के निर्देशन में बनी 'आकासम लो ओका तारा' एक पिछड़े गांव की एक लड़की की कहानी है।
- यह लड़की अंतरिक्ष में जाने का सपना देखती है।
- सात्विका वीरवल्ली ने इस महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्री का किरदार निभाया है।
- वह सामाजिक रुकावटों और कठिन परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने देती।
- दुलकर सलमान ने एक ऐसे समर्पित व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है।
- वह उसके सपनों को पूरा करने की राह में उसका मार्गदर्शन करता है और उसका हौसला बढ़ाता है।
स्वप्ना सिनेमा, लाइटबॉक्स मीडिया और गीता आर्ट्स के बैनर तले संदीप गुन्नम द्वारा निर्मित यह फिल्म, दुलकर की एक और तेलुगु फिल्म है। फिल्म में श्रुति हासन ने भी एक अहम सहायक भूमिका निभाई है। यह 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं।