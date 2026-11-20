So many people close to me are part of #AakasamLoOkaTaara, which makes this one extra special… Swapna has always backed fresh and unique stories, and encouraging new talent has become the norm for @SwapnaCinema. Aravind garu and @GeethaArts, your belief in good cinema always shows. And @sunnygunnam, I know how much you and @ramya_gunnam have travelled with this project since its inception. The film looks so promising. Wishing @dulQuer, @pavansadineni, @satveeravalli, and the entire team all the very best for the release tomorrow! — Jr NTR (@tarak9999) November 19, 2026

इस बीच जूनियर एनटीआर ने भी 'आकासम लो ओका तारा' की पूरी टीम को बधाई दी और एक्स पर लिखा, 'मेरे कई करीबी लोग आकासम लो ओका तारा का हिस्सा हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। स्वप्ना ने हमेशा नई और अनोखी कहानियों का समर्थन किया है। नए टैलेंट को बढ़ावा देना स्वप्ना की पहचान बन गई है। अरविंद गारू और गीता आर्ट्स, अच्छे सिनेमा में आपका विश्वास हमेशा झलकता है। संदीप गुन्नम, मुझे पता है कि आप और राम्या गुन्नम ने शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है।' दुलकर ने उनके समर्थन के लिए आभार जताया।