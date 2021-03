श्रद्धांजलि: बॉन्ड फिल्म में काम कर चुके एक्टर Yaphet Kotto का 81 वर्ष की उम्र में निधन

अमेरिकी अभिनेता Yaphet Kotto का निधन हो गया है। वह 81 वर्ष के थे। उन्होंने होमिसाइड: लाइफ ऑन द स्ट्रीट, ए स्पेस टैवलर इन एलियन, लिव एंड लेट डाई समेत कई फिल्मों में काम किया था। Yaphet की पत्नी टैसी ने फेसबुक पर एक संदेश पोस्ट करते हुए लिखा, ''अभिनेता का सोमवार को निधन हो गया। मैं बेहद दुखी हूं और सदमे में हूं। हम दोनों ने 24 साल साथ गुजारे।''

RIP Yaphet Kotto, a brilliant magnetic presence, bringing gravitas & naturalism to deep space or underground Bond lair. So memorable as Parker in Alien, Kananga (Mr Big) in Live & Let Die, Smokey James in Blue Collar or in the simmering funny rage of Midnight Run's Alonzo Mosely. pic.twitter.com/3LSuGSQQ8X