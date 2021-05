HFPA विवाद: टॉम क्रूज ने वापस किया गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जानें वजह?

{"_id":"609ace61c09aad6a5670ba54","slug":"tom-cruise-returns-his-three-golden-globe-awards-in-protest","type":"story","status":"publish","title_hn":"HFPA \u0935\u093f\u0935\u093e\u0926: \u091f\u0949\u092e \u0915\u094d\u0930\u0942\u091c \u0928\u0947 \u0935\u093e\u092a\u0938 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921\u0928 \u0917\u094d\u0932\u094b\u092c \u0905\u0935\u093e\u0930\u094d\u0921, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0935\u091c\u0939?","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"\u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"hollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: स्वाति सिंह Updated Wed, 12 May 2021 12:05 AM IST