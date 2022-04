सोशल मीडिया पर शेयर किए गए ट्रेलर के बारे में नेटफ्लिक्स ने लिखा है- क्या आप इसे सुन सकते हैं? ये हमारे चिल्लाने की आवाज है। नेटफ्लिक्स ने आगे लिखा- स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम वन 27 मई को आ रहा है। चौथे सीजन के ट्रेलर की शुरूआत एक डरावनी आवाज के साथ होती है। इसमें कहा गया है- आपने सब तोड़ दिया है...आपका दर्द लगभग खत्म होने वाला है। इसके बाद ट्रेलर में दिखाया गया है कि जॉयस और बायर्स केलिफोर्निया में हैं। यहीं पर इस कहानी का एक बड़ा भाग दिखाया गया है। इसके अलावा ट्रेलर में कहानी को कई लोकेशन पर सेट किया गया है।

DO YOU HEAR THAT? THAT'S THE SOUND OF US SCREAMING! 😱#STRANGERTHINGS 4 VOL. 1 ARRIVES MAY 27TH 💥 pic.twitter.com/aRwJeI7ZlK