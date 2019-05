'वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड' की इस एक्ट्रेस ने की आलोचना, डायरेक्टर को बोली बड़ी बात

View this post on Instagram

Comment peut-on se servir de la vie tragique de quelqu’un tout en le piétinant .... a méditer ( je parle du système qui piétine Roman ) Petit ajustement car je vois que des gens ne comprennent pas mon propos . Je ne critique pas le film . Je dis juste que cela ne les dérange pas de faire un film qui parle de Roman et de son histoire tragique et donc de faire du business avec ca , alors que de l autre coté , ils en ont fait un paria . Et tout cela sans le consulter bien sûr. Que le film soit bien , heureusement , j ‘ai envie de dire . Mais le concept me dérange .