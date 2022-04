{"_id":"624d51f3da08127e542cb4d3","slug":"rihanna-has-joined-forbes-annual-billionaires-list-for-the-first-time-in-her-career","type":"story","status":"publish","title_hn":"Forbes Billionaires List 2022: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हुईं रिहाना, इस बिजनेस से हुई अरबों की कमाई","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"हॉलीवुड","slug":"hollywood"}}

सार फोर्ब्स के अनुसार रिहाना की कुल संपत्ति 1.7 बिलियन डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 12618.68 करोड़ रुपये है। रिहाना की यह कमाई उनकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंपनी फेंटी ब्यूटी के जरिए हुई है।

स्टार सिंगर रिहाना (Rihanna) बहुत जल्द अपने बॉयफ्रेंड रॉकी संग अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इस बीच रिहाना ने अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कराई है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में रिहाना का नाम भी शामिल हो गया है। यह पहली बार है जब वह फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल हुई हैं। फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनेयर्स लिस्ट से यह जानकारी मिली है।



कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंपनी के जरिए हुई कमाई

फोर्ब्स के अनुसार रिहाना की कुल संपत्ति 1.7 बिलियन डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 12618.68 करोड़ रुपये है। रिहाना की यह कमाई उनकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंपनी फेंटी ब्यूटी के जरिए हुई है।



2017 में लॉन्च किया था कॉस्मेटिक ब्रांड

रिहाना ने साल 2017 में फ्रेंच लग्जरी फैशन-ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी एलवीएमएच के साथ मिलकर फेंटी ब्यूटी नाम से कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू किया था। फेंटी ब्यूटी में रिहाना की 50 फीसदी हिस्सेदारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने उन्हें नेशनल हीरो का खिताब दिया था। यहां के प्रधानमंत्री मिया मोटली ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें नेशनल हीरो की उपाधि दी थी।



बारबाडोस में पैदा हुईं रिहाना का असली नाम रॉबिन रिहाना फेंटी है। 'Don't stop the music', 'Love the way you lie', 'Umbrella' जैसे सुपरहिट गाने देने वाली रिहाना सोशल मीडिया की भी क्वीन हैं।