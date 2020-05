किम कर्दाशियां ने नई तस्वीर की साझा, फैन्स ने कहा- 'ये तीसरा हाथ बालों में किसका है?'

विज्ञापन

You left an extra hand in your hair 😐 pic.twitter.com/EmXCNpPmQ1 — Ferris Wheel 🎡 (@NicolaFerris) May 4, 2020

THE PHOTOSHOP FAIL HAS ME DEAAAAAD BYEEEE — ꫀꪑꪖ (@hoeforclean) May 4, 2020

THE NAILS IN HER HAIR LMFAO PHOTOSHOP IS HER PASSION✨😭 pic.twitter.com/ImI5ejXh0D — Alex (@blankspacebabyd) May 4, 2020

हॉलीवुड अभिनेत्री किम कर्दाशियां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। किम अक्सर सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी होती हैं। इन तस्वीरों को उनके फैन्स खूब पसंद भी करते हैं। लेकिन हाल ही में उन्हें उनके फैन्स ने उनकी हालिया तस्वीर के लिए ट्रोल कर दिया।हाल ही में किम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी तस्वीर साझा की थी जिसमें उन्होंने अपने फैन्स के साथ स्नेक प्रिंट लुक को साझा किया था। उनकी इन तस्वीरों में फैन्स ने कुछ ऐसा नोटिस कर लिया जिसे देख वो रह नहीं पाए और किम को जमकर ट्रोल किया। फैन्स ने तस्वीर फोटोशॉप के जरिए हुई एडिटिंग को नोटिस करते हुए किम को ट्रोल करना शुरू कर दिया।गौरतलब है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किम अपनी किसी तस्वीर को लेकर ट्रोल हुई हैं। इससे पहले भी किम अपनी तस्वीरों को लेकर ट्रोलर्स का निशाना बन चुकी हैं। किम ही नहीं बल्कि कई सेलेब्स ऐसे होते हैं जिनकी तस्वीरों के लिए उनके फैन्स उन्हें खूब ट्रोल करते हैं। हालांकि अच्छी तस्वीरों के लिए इन फैन्स की तारीफें भी सेलेब्स को मिलती है।