Justin Bieber: पॉप स्टार जस्टिन बीबर को भाया इंडियन ड्रमर का अंदाज, वीडियो शेयर कर कही ये बात

जगराते के दौरान शूट किए गए इस वीडियो को जस्टिन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किए गए इस वीडियो में उन्होंने अपने शो के ड्रमर और दोस्त डेवोन टेलर को भी टैग किया है। इतना ही नहीं इस वीडियो में अपने दोस्त को टैग कर उन्होंने एक खास अपील करते हुए कैप्शन में लिखा, स्टीक्स टेलर, ‘मैं आपसे अगले शो में ऐसा ही करने की उम्मीद कर रहा हूं।' जस्टिन द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में देश-विदेश के कई सारे लोग काफी पसंद कर रहे हैं।



Justin Beiber shares a video of Indian Drummer. He Asked his Drummer to play like him in the next show.@justinbieber#justinbeiber pic.twitter.com/xaMeaWGTSo