हिना खान-रॉकी जायसवाल: 13 साल का रिश्ता और 15 मिनट में रचा ली शादी, कपल ने क्यों लिया था फटाफट विवाह का फैसला?
- सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री हिना खान ने रॉकी जायसवाल से शादी रचाई है।
- दोनों ने करीब 13 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी का फैसला लिया और यह फैसला चंद मिनट में ले लिया था।
- इनकी शादी भी चंद मिनटों में हो गई। खुद हिना खान ने अपनी और रॉकी की शादी को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है।
विस्तार
आपने एक कहावत सुनी होगी 'चट मंगनी पट ब्याह'। अक्सर अरेंज मैरिज में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो शादी भी तुरंत करने का फैसला ले लिया जाता है। मगर, जहां एक दशक से ज्यादा की दोस्ती और मोहब्बत हो, वहां शादी के अरमान भी कुछ खास होते होंगे। कम से कम दो-तीन दिन के फंक्शन की प्लानिंग तो आम बात है। मगर, हिना खान के मामले में कहानी थोड़ी फिल्मी है। इन्होंने और रॉकी ने 15 मिनट से भी कम वक्त में शादी रचा ली। ऐसा खुलासा खुद हिना खान ने किया है।
कैंसर के उपचार के दौरान हिना ने की थी शादी
टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अक्षरा की भूमिका निभाकर लोकप्रियता बटोरने वाली हिना खान ने हाल ही में सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट पर अपनी निजी जिंदगी को लेकर बातचीत की। इस दौरान रॉकी के साथ रिश्ते पर वे काफी भावुक हो गईं। हिना खान ने रॉकी से शादी उस वक्त की थी, जब वे ब्रेस्ट कैंसर का उपचार करा रही थीं। उन्हें स्टेज तीन का कैंसर पता चला था। बीमारी के दौरान रॉकी उनके साथ डटे रहे। हिना ने बताया कि कैंसर के उपचार के दौरान ही उन्होंने शादी करने का फैसला किया था और यह अचानक लिया गया निर्णय था।
हिना खान ने रॉकी से क्या कहा था?
हिना खान के मुताबिक उन्होंने और रॉकी ने शादी को लेकर पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी। मगर, जब शादी का फैसला लिया तो तत्काल ले लिया और फिर 15 मिनट से भी कम वक्त में शादी कर ली। दरअसल, हिना खान तो पहले रॉकी को किसी और से ही शादी कर लेने की सलाह दे रही थीं। हिना खान ने शादी को लेकर कहा,'यह एक अचानक लिया गया फैसला था। मैंने रॉकी से कहा, 'या तो आप आगे बढ़ जाइए। किसी और से शादी कर लीजिए, जिससे भी आप चाहें या फिर आप मुझसे ही शादी कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा'।
क्यों रचाई इतने कम वक्त में शादी?
हिना खान की बात सुनकर सानिया भी हैरान रह गईं। सानिया ने जब हिना से दोबारा कंफर्म किया कि क्या वाकई उन्होंने 15 मिनट में शादी कर ली थी? इस पर हिना ने कहा कि असल में 15 मिनट से भी कम वक्त में शादी हो गई थी। हिना खान ने कहा कि सेहत संबंधी कारणों के चलते ही अचानक यह फैसला लिया गया था। हिना ने कहा कि जब उन्होंने रॉकी के सामने शादी की इच्छा व्यक्त की तो वे इसके लिए तैयार थे।
वेडिंग एनिवर्सरी नहीं रही याद
हिना खान ने आगे कहा कि उनका और रॉकी के रिश्ते को शादी परिभाषित नहीं करती। उन्होंने बताया कि शादी के बाद कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने माना कि एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है और उन्हें अपनी पहली शादी की सालगिरह भी याद नहीं रही। बता दें कि कपल ने जून 2025 में शादी की थी। हिना ने बताया कि उन्हें और रॉकी को अपनी सालगिरह का तब पता चला, जब लोगों ने उन्हें बधाई देना शुरू किया। अभिनेत्री के मुताबिक, 'हम एक-दूसरे के साथ बहुत सहज रहते हैं। कूल रहते हैं। हम तारीखों को लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं'।
रॉकी के बारे में बात करते हुए भावुक हुईं हिना
हिना खान ने आगे बताया कि रॉकी ने हर मुश्किल हालात में उनका साथ दिया। हिना ने कहा कि अपने पति के साथ और सपोर्ट के चलते ही वे मुश्किल दौर से बाहर निकल पाईं। बता दें कि इन दोनों की मुलाकात 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर हुई थी। दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया।