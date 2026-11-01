हिना खान-रॉकी जायसवाल: 13 साल का रिश्ता और 15 मिनट में रचा ली शादी, कपल ने क्यों लिया था फटाफट विवाह का फैसला?

क्यों रचाई इतने कम वक्त में शादी?

हिना खान की बात सुनकर सानिया भी हैरान रह गईं। सानिया ने जब हिना से दोबारा कंफर्म किया कि क्या वाकई उन्होंने 15 मिनट में शादी कर ली थी? इस पर हिना ने कहा कि असल में 15 मिनट से भी कम वक्त में शादी हो गई थी। हिना खान ने कहा कि सेहत संबंधी कारणों के चलते ही अचानक यह फैसला लिया गया था। हिना ने कहा कि जब उन्होंने रॉकी के सामने शादी की इच्छा व्यक्त की तो वे इसके लिए तैयार थे।



वेडिंग एनिवर्सरी नहीं रही याद

हिना खान ने आगे कहा कि उनका और रॉकी के रिश्ते को शादी परिभाषित नहीं करती। उन्होंने बताया कि शादी के बाद कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने माना कि एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है और उन्हें अपनी पहली शादी की सालगिरह भी याद नहीं रही। बता दें कि कपल ने जून 2025 में शादी की थी। हिना ने बताया कि उन्हें और रॉकी को अपनी सालगिरह का तब पता चला, जब लोगों ने उन्हें बधाई देना शुरू किया। अभिनेत्री के मुताबिक, 'हम एक-दूसरे के साथ बहुत सहज रहते हैं। कूल रहते हैं। हम तारीखों को लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं'।