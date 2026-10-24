सुशांत सिंह राजपूत: अभिनेता की मदद करना चाहती थीं रिया चक्रवर्ती, इलाज के लिए इस अभिनेत्री से की थी अपील

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विज्ञापन अभिनेत्री स्मिता जयकर ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर एक अहम बात बताई है। उनके मुताबिक जब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के इलाज के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे, तब उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक हीलिंग देने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती ने उनसे मदद मांगी थी। अभिनेत्री ने इस बात पर अफसोस जताया कि सुशांत कभी उनके आश्रम नहीं आए। उन्हें उम्मीद थी कि वह उनकी मदद कर सकती थीं।

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रिया ने स्मिता से मांगी मदद स्मिता जयकर अभिनय के अलावा आध्यात्मिक हीलिंग भी करती हैं।

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में अभिनेत्री ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के मदद मांगने पर वह अस्पताल में सुशांत सिंह राजपूत से मिलने गई थीं।

उन्होंने कहा कि सुशांत ने उनसे बहुत अच्छे से बात की।

बातचीत के दौरान वे काफी खुश लग रहे थे। उन्होंने इस बारे में भी बात की थी कि सुशांत हीलिंग सेशन के लिए उनके आश्रम आ सकते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हो पाया।

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सुशांत आश्रम आने को तैयार थे

अभिनेत्री ने आगे कहा, 'उस समय शायद वह दवाइयों के असर में थे। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और काफी खुश लग रहे थे। मैं उन्हें आश्रम लाने की योजना बना रही थी और वह भी आने को तैयार थे। उस रात रिया ने मुझे मैसेज किया, 'स्मिता, उसकी हालत फिर से बिगड़ रही है।' लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया, काश वह आ पाते।'

स्मिता सुशांत की ज्यादा मदद करना चाहती थीं

स्मिता ने याद करते हुए बताया कि अस्पताल में मिलने पर उन्होंने सुशांत को बहुत प्यार से गले लगाया था। सुशांत की मौत के बारे में पता चलने पर उन्हें लगा कि काश वे उनकी मदद के लिए कुछ और भी कर पातीं। उन्होंने कहा, 'जब मुझे उनकी मौत के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा, 'वह मेरे पास क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझसे दोबारा संपर्क क्यों नहीं किया? मैं उनकी मदद कर सकती थी।'