वायरल वीडियो: स्लोवाक राजदूत पर चला शाहरुख की फिल्म का जादू, दोहराया 'डीडीएलजे' का डायलॉग; पुराने दिन किए याद

वीडियो के साथ राजदूत ने भारत में बिताए अपने समय को याद किया और फिल्म के बारे में बात की। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताते हुए मैक्सियन ने लिखा, 'एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो मुझे भारत में बिताए अपने समय की याद दिलाती है! 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (1995) भारतीय सिनेमा के दिग्गजों शाहरुख खान और काजोल की एक सदाबहार रोमांटिक बॉलीवुड क्लासिक है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।'