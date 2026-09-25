नाजा: मुफ्त में देख सकेंगे गाजा युद्ध पर बनी डॉक्यूमेंट्री, निर्देशक ने दी अहम जानकारी, जानें कब होगी रिलीज?

डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'नाजा' जल्द वर्ल्डवाइड रिलीज होने वाली है। इसके पहले मेकर्स ने फैंस को एक और खुशखबरी दी है। फिल्म अपनी रिलीज के बाद बिना किसी शुल्क के दिखाई जाएगी। जानें क्या बोले फिल्म के निर्देशक?

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בגלל העניין והחשיבות הציבורית אני ורחלי החלטנו ביחד עם הגרדיאן שהסרט נז״א יהיה נגיש באינטרנט בחינם, ללא הגבלת זמן, כדי שכל אדם יוכל לצפות בו ובעדויות החיילים. זה יקרה בעוד כמה שבועות, בנובמבר, במועד הכי מוקדם שהצלחנו לקבוע. עד אז פנינו לבתי קולנוע בישראל והצענו להם את הסרט ללא… — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) September 24, 2026

फिल्म 'नाजा' में गाजा युद्ध के दौरान की स्थितियों को दिखाया गया है। फिल्म 28 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इसके बाद इसे फ्री में स्ट्रीम किया जाएगा। 'नाजा' के निर्देशक युवल अब्राहम ने अपने एक्स हैंडल पर डॉक्यूमेंट्री की मुफ्त वैश्विक स्ट्रीमिंग की घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय डॉक्यूमेंट्री में लोगों की रुचि और इसके महत्व को देखते हुए लिया गया है। ‘लोगों की रुचि और इसके महत्व को देखते हुए, मैंने और राहेल ने द गार्जियन के साथ मिलकर यह निर्णय लिया है कि फिल्म 'नाजा' ऑनलाइन मुफ्त में, बिना किसी समय सीमा के उपलब्ध होगी, ताकि हर व्यक्ति इसे और सैनिकों की गवाही देख सके। यह कुछ हफ्तों में, नवंबर में, हमारी तय की गई सबसे पहली तारीख पर होगा।