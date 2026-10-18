सपना चौधरी: अष्टमी पर हरियाणवी डांसर ने किया कंजक पूजन, कन्याओं से लिया आशीर्वाद, माता रानी से की यह प्रार्थना
Kanya Pujan: मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने आज अष्टमी पर अपने यहां कंजक पूजन किया। उन्होंने छोटी-छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लिया।
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शारदीय नवरात्रि की अष्टमी आज रविवार को मनाई जा रही है। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने अपने यहां कन्या पूजन किया है। उन्होंने कंजक खिलाईं और उनका आशीर्वाद लिया। सपना ने सोशल मीडिया पर कन्या पूजन की झलकियां शेयर की हैं। साथ ही उन्होंने माता रानी से भी खास प्रार्थना की है।
अपने हाथों से खिलाया कन्याओं को खाना
सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें वे कन्या पूजन करती नजर आ रही हैं। सिंगर-डांसर ने छोटी-छोटी कन्याओं को अपने हाथों से खाना खिलाया।
चरण पखारकर दी दक्षिणा
साझा की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सपना चौधरी ने छोटी-छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाया। उनके चरण पखारकर भोग-प्रसाद दिया। फिर, उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। कन्याओं से उन्होंने आशीर्वाद लिया।
'लंका लगाने वालों पर शेर छोड़ देना'
सपना चौधरी ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है। इसमें वे माता रानी से प्रार्थना करती दिखी हैं। उन्होंने लिखा है, 'जो मेरी लंका लगाने की कोशिश करें उसके पीछे अपना शेर छोड़ देना माता रानी। मैं तो कहती हूं कि छाती में त्रिशूल अलग से घोप देना'।
फैंस बोले- 'माता रानी आपको खुश रखें'
सपना चौधरी के इस मजेदार कैप्शन की नेटिजंस तारीफ कर रहे हैं। कुछ फैंस लिख रहे हैं, 'माता रानी आपको हमेशा खुश रखें'। बता दें कि सपना चौधरी हर साल नवरात्रि में अपने यहां कंजक पूजन करती हैं। इस बार भी उन्होंने इस परंपरा को बखूबी निभाया है।