सपना चौधरी: अष्टमी पर हरियाणवी डांसर ने किया कंजक पूजन, कन्याओं से लिया आशीर्वाद, माता रानी से की यह प्रार्थना

'लंका लगाने वालों पर शेर छोड़ देना'

सपना चौधरी ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है। इसमें वे माता रानी से प्रार्थना करती दिखी हैं। उन्होंने लिखा है, 'जो मेरी लंका लगाने की कोशिश करें उसके पीछे अपना शेर छोड़ देना माता रानी। मैं तो कहती हूं कि छाती में त्रिशूल अलग से घोप देना'।