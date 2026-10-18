कंगना रनौत: नेहा सिंह राठौर के समर्थन में आईं अभिनेत्री, कहा- किसी महिला को बेबुनियाद बदनाम करना घटिया बात है

भ्रामक खबर मामले में कंगना का रिएक्शन

बीते दिनों नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एक संस्थान ने भ्रामक और आपत्तिजनक खबर चलाई। नेहा राठौर ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। इसके अलावा आज रविवार को नेहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने कंगना रनौत को टैग करते हुए उनका रिएक्शन जानना चाहा। कंगना ने इसका जवाब नेहा को दिया है।



कंगना रनौत बोलीं- 'बेहद घटिया बात'

कंगना रनौत ने नेहा का सपोर्ट किया है। उन्होंने लिखा है, 'नेहा जी। आपके राजनैतिक विचार और समय-समय पर दिए बयान मेरे राजनैतिक विचार के विरुद्ध व मेरे लिए अस्वीकार होते हैं। किंतु, किसी भी महिला को टीआरपी के लिए बेबुनियाद बदनाम करना बेहद घटिया बात है। संस्थान के हैड को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए'।



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नेहा ने कंगना नेस क्या कहा था?

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने पोस्ट में कंगना को टैग करते हुए लिखा था, 'डियर, कंगना जी, आपकी तरह मैं भी इस देश की बेटी हूं। हालांकि, आपकी और मेरी विचारधारा में फर्क है, लेकिन ये अंतर हम दोनों के महिला होने के साझे सच को नहीं बदल सकता। एक संस्थान ने जान-बूझकर मेरे खिलाफ फेक न्यूज चलाई। आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। ये झूठी खबर पूरे देश ने देखी और मेरा सम्मान आहत हुआ। आपके परिवार में भी आपकी बहनें होंगी। बच्चियां होंगी। क्या आपको उनके लिए डर नहीं लगता? क्या आपको इस पर कुछ भी नहीं कहना है'?