एकेडमी म्यूजियम गाला 2026: रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा और टेलर स्विफ्ट ने बिखेरा जलवा, अनन्या पांडे भी छाईं

टेलर स्विफ्ट का भी दिखा निराला अंदाज

हॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट भी रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाती नजर आईं। टेलर फ्लोर-लेंथ ग्रे डायर गाउन में एलिगेंट लगीं। बता दें कि एकेडमी म्यूजियम गाला लॉस एंजिल्स में एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा होस्ट किया जाने वाला एक सालाना इवेंट है। यह इवेंट म्यूजियम की फिल्म स्क्रीनिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम और सिनेमा से जुड़ी प्रदर्शनियों के लिए फंड जमा करता है।