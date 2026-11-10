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गार्ड के निधन पर दिव्यांका ने जताया शोक: अभिनेत्री के बच्चों को दिया था आशीर्वाद, दिवाली पर आग लगने से हुई मौत

Tue, 10 Nov 2026 02:44 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Tue, 10 Nov 2026 02:44 PM IST
सार

  • दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में लगी आग के बाद परिवार दोबारा दैनिक जीवन में वापस लौटने की      कोशिश कर रहा है। 
  • मगर उनके बिल्डिंग गार्ड धनपत की इस हादसे में हुई मौत से वह काफी सदमे में हैं। 
  •  एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गार्ड और हादसे के बारे में काफी कुछ लिखा।

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divynaka tripathi shared heartfelt note for building guard dhanpat who lost his life during fire accident
दिव्यांका त्रिपाठी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में दिवाली से एक रात पहले आग लग गई थी। इस हादसे में बिल्डिंग गार्ड धनपत का निधन हो गया। इस दुखद घटना पर एक्ट्रेस ने दिवांगत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। 

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क्या था दिव्यांका का पोस्ट? 
दिव्यांका त्रिपाठी ने सोशल मीडिया के जरिए बिल्डिंग गार्ड धनपत को याद किया उन्होंने लिखा, ‘कुछ नुकसान एक ऐसी खामोशी छोड़ जाते हैं जो कभी दूर नहीं होती। जब हम अपने बच्चों को पहली बार घर लाए, तो उनका स्वागत और आशीर्वाद देने वालों में से एक हमारे प्यारे धनपत अंकल थे, जो हमारी इमारत के रखवाले थे। हमने आने वाले वर्षों की कल्पना की थी। उन्हें हमारे बेटों को बढ़ते हुए देखना, बच्चों को अपने धनपत अंकल के साथ खेलते हुए देखना, और अनगिनत छोटे-छोटे पल जिन्हें हमने अनजाने में ही हल्के में ले लिया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि वे पल सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे।'

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divynaka tripathi shared heartfelt note for building guard dhanpat who lost his life during fire accident
दिव्यांका त्रिपाठी - फोटो : सोशल मीडिया

दिव्यंका ने बताया कैसे हुआ हादसा 
अपनी पोस्ट में दिव्यंका ने आगे लिखा, ‘दिवाली और विव के जन्मदिन से एक रात पहले, हमारी इमारत में भीषण आग लग गई। उस शाम हम बाहर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन किसी न किसी तरह हमारी योजनाएं टलती रहीं। जब यह हादसा हुआ, तब हम घर पर ही थे, जिससे हमें समय रहते खतरे को भांपने और अपने बच्चों, परिवार और कर्मचारियों के साथ सुरक्षित बाहर निकलने का मौका मिल गया। कुछ देर के लिए हमें लगा कि हम सिर्फ एक भयानक याद और संपत्ति के नुकसान से बच गए हैं। तभी हमें धनपत अंकल के बारे में पता चला।'

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दिव्यांका त्रिपाठी - फोटो : इंस्टाग्राम

बिल्डिंग की स्थिति बेहतर, मगर दिल उदास 
हादसे के बाद की स्थिति साझा करते हुए दिव्यंका ने लिखा, ‘विवेक और मैं इस खबर को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दोस्त के घर में शरण लेने के बावजूद, हम उम्मीद बनाए रखे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह यह सच न हो। दिवाली आते-आते बिजली धीरे-धीरे बहाल हो गई। दिवाली के अगले दिन, सुरक्षा जांच के बाद गैस आपूर्ति और लिफ्टें फिर से शुरू कर दी गईं। लेकिन इनसे सामान्य स्थिति नहीं लौटी। धनपत अंकल की कमी रह गई।'
 

 

 

 

 

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धनपत अंकल जीवन का हिस्सा 
आगे अपनी पोस्ट में एक्ट्रेस ने दिवंगत के लिए लिखा, ‘धनपत अंकल, आप हमारे भवन के मात्र रक्षक नहीं थे। आप हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन पर हमें पूरा भरोसा था, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी कल्पना हमने अपने बच्चों के भावी भविष्य में की थी। हम आपको बहुत याद करेंगे। और जब हमारे बेटे बड़े हो जाएंगे, तो हम उन्हें उस दयालु व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिन्होंने आशीर्वाद के साथ उनका स्वागत किया, जो हमारे दैनिक जीवन में अपरिहार्य थे और यह कि हमें कभी भी किसी की उपस्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए।’

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