गार्ड के निधन पर दिव्यांका ने जताया शोक: अभिनेत्री के बच्चों को दिया था आशीर्वाद, दिवाली पर आग लगने से हुई मौत

अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में दिवाली से एक रात पहले आग लग गई थी। इस हादसे में बिल्डिंग गार्ड धनपत का निधन हो गया। इस दुखद घटना पर एक्ट्रेस ने दिवांगत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

क्या था दिव्यांका का पोस्ट?

दिव्यांका त्रिपाठी ने सोशल मीडिया के जरिए बिल्डिंग गार्ड धनपत को याद किया उन्होंने लिखा, ‘कुछ नुकसान एक ऐसी खामोशी छोड़ जाते हैं जो कभी दूर नहीं होती। जब हम अपने बच्चों को पहली बार घर लाए, तो उनका स्वागत और आशीर्वाद देने वालों में से एक हमारे प्यारे धनपत अंकल थे, जो हमारी इमारत के रखवाले थे। हमने आने वाले वर्षों की कल्पना की थी। उन्हें हमारे बेटों को बढ़ते हुए देखना, बच्चों को अपने धनपत अंकल के साथ खेलते हुए देखना, और अनगिनत छोटे-छोटे पल जिन्हें हमने अनजाने में ही हल्के में ले लिया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि वे पल सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे।'