दिलजीत दोसांझ: 'पंजाबियों को लड़ना मत सिखाओ', सिंगर ने दिल्ली कॉन्सर्ट में सीजेपी पर साधा निशाना, क्या बोले?

दिपके ने क्या कहा?

अभिजीत दिपके ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। वे दिलजीत की तारीफ करते नजर आए हैं। साथ ही बताया कि वे खुद उनके फैन हैं और उनके कॉन्सर्ट में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। दिपके ने लिखा है, 'आपने अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भारत को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। आपकी हिम्मत और ईमानदारी का मैं हमेशा से फैन रहा हूं। मुझे लगता है कि आपका कमेंट मुझे ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैंने हमेशा ही आपका बहुत सम्मान किया है। लेकिन एक मतभेद आपके प्रति मेरे सम्मान और प्यार को कम नहीं कर देती। पा जी, छोटा भाई समझ के मिट्टी पाओ'।

