दिवाली पूजा: महीप-संजय कपूर के यहां उत्सव में बेटी के साथ पहुंचे करण जौहर, हटकर अंदाज में नजर आईं अनन्या पांडे

अनन्या पांडे ने बिखेरी रौनक

अनन्या पांडे के स्टाइल और अंदाज ने दिवाली की जगमगाहट में थोड़ी और रोशनी भर दी। वे मल्टीकलर ड्रेस में पोज देती नजर आईं। एथनिक ड्रेस के साथ बड़े ईयररिंग्स से उन्होंने अपना लुक कंपलीट किया। दुपट्टा लहराते हुए दिवाली के जश्न में अनन्या ने चार चांद जड़ दिए। करण जौहर के साथ पोज देते हुए अनन्या ने एक तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा अनन्या ने कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा के साथ भी पोज दिए।



