रामायण: धार्मिक कथाओं पर फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड से कहां हो रही चूक? 20 साल से शोध कर रहे लेखक ने बताई कमी

फिर कर्ण जैसे किरदार को सिर्फ पीड़ित और दानवीर के रूप में देखना कितना सही है?

कर्ण को अक्सर अन्याय का शिकार, दानवीर और वफादार योद्धा माना जाता है। जन्म के बाद उसे छोड़ दिया गया, उसे दो श्राप मिले और राजकुमारों की रंगभूमि में उसका अपमान हुआ। कर्ण का किरदार इससे कहीं ज्यादा जटिल है। कर्ण को मिले कुछ दूसरे श्रापों की कहानियां मूल संस्कृत ग्रंथ में नहीं हैं।

कर्ण ने शुरुआत में इंद्र को अपना कवच-कुंडल देने से मना कर दिया था, क्योंकि सूर्य ने उसे चेतावनी दी थी। बाद में उसने बदले में इंद्र का शक्ति अस्त्र लेने की शर्त पर कवच-कुंडल दिए। कृष्ण ने उसे हस्तिनापुर का राजा बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उसने दुर्योधन के प्रति वफादारी के कारण इसे ठुकरा दिया।

दूसरी तरफ, कर्ण ने द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान किया और उसे निर्वस्त्र करने के लिए कहा। वह उन छह योद्धाओं में भी शामिल था, जिन्होंने चक्रव्यूह में अभिमन्यु पर हमला किया। उसने अभिमन्यु का धनुष और तरकश काटा था। क्या कर्ण की अच्छाइयां उसके इन कामों को सही ठहरा सकती हैं?