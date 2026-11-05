फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Celebs At Diwali Parties From Sonakshi Sinha Zaheer To Tejasswi Prakash Sonal Chauhan

दिवाली पार्टियों में सितारे: सोनाक्षी-जहीर के लुक ने खींचा ध्यान, सोनल चौहान और तेजस्वी ग्लैमरस अंदाज में छाईं

Thu, 05 Nov 2026 12:56 PM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Thu, 05 Nov 2026 12:56 PM IST
सार

  • मुंबई में पिछले कुछ दिनों से सितारे दिवाली पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं।
  • बुधवार को कई सेलेब्स एक फैशन ब्रांड की दिवाली पार्टी में शामिल हुए।
  • इसमें सोनाक्षी सिन्हा से लेकर टीवी के भी कई सितारे नजर आए।

विज्ञापन
Celebs At Diwali Parties From Sonakshi Sinha Zaheer To Tejasswi Prakash Sonal Chauhan
दिवाली पार्टी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बुधवार की शाम मुंबई में एक फैशन ब्रांड ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड और टीवी जगत की कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। अब इस दिवाली पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही हैं।
विज्ञापन


इसके अलावा 'बिग बॉस' फेम अभिनेता समर्थ जुरेल ने भी दिवाली पार्टी रखी, जिसमें टीवी और मनोरंजन जगत के कई कलाकार शामिल हुए। यहां अभिषेक बजाज, एल्विश यादव, अंकिता लोखंडे समेत कई सितारे नजर आए।
विज्ञापन
Trending Videos

Celebs At Diwali Parties From Sonakshi Sinha Zaheer To Tejasswi Prakash Sonal Chauhan
सोनाक्षी सिन्हा-नताशा स्तांकोविक - फोटो : सोशल मीडिया
पार्टी में छाई सोनाक्षी-जहीर की जोड़ी
फैशन ब्रांड की दिवाली पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा अपने पति और अभिनेता जहीर खान के साथ पहुंचीं। उनका ट्रेडिशनल लुक लोगों को काफी पसंद आया।

नताशा स्तांकोविक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ और मॉडल नताशा स्तांकोविक दिवाली पार्टी में लाइम ग्रीन लहंगा पहने नजर आईं। उन्होंने अपने खूबसूरत लुक से खींचा सबका ध्यान।
विज्ञापन

Celebs At Diwali Parties From Sonakshi Sinha Zaheer To Tejasswi Prakash Sonal Chauhan
तेजस्वी प्रकाश-अवनीत कौर - फोटो : सोशल मीडिया
अवनीत कौर ने बिखेरा जलवा
दिवाली पार्टी में गोल्डन शिमरी आउटफिट और खूबसूरत ज्वेलरी में अवनीत कौर ने अपने ग्लैमरस अंदाज से जलवा बिखेरा।

तेजस्वी प्रकाश का अलग अंदाज
अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश अभिनेता समर्थ की दिवाली पार्टी का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्हें  सिल्वर कलर की खूबसूरत साड़ी में देखा गया।
विज्ञापन

Celebs At Diwali Parties From Sonakshi Sinha Zaheer To Tejasswi Prakash Sonal Chauhan
मालविका मोहनन-अंकिता लोखंडे - फोटो : सोशल मीडिया
पति संग पहुंचीं अंकिता लोखंडे
अभिनेत्री अंकिता लोखंडे, समर्थ की दिवाली पार्टी में अपने पति बिजनेसमैन विक्की जैन के साथ शामिल हुईं। इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी।

मालविका मोहनन
दिवाली पार्टी में मालविका मोहनन ने अपने स्टनिंग लुक से गर्मी बढ़ाई। सुनहरे लहंगे और गॉर्जियस अंदाज ने सोशल मीडिया पर महफिल लूट ली।  

Celebs At Diwali Parties From Sonakshi Sinha Zaheer To Tejasswi Prakash Sonal Chauhan
ओरी-सोनम बाजवा - फोटो : सोशल मीडिया
ओरी
अपने यूनीक फैशन स्टेटमेंट और सिग्नेचर अंदाज के लिए छाए रहने वाले ओरी, इस फेस्टिव इवेंट में भी अपने किलर लुक से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।  

सोनम बाजवा
क्लासिक ब्लैक साड़ी और उसपर खूबसूरत गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का जादू, सोनम बाजवा के इस एलिगेंट लुक ने फैंस का दिल एक बार फिर जीत लिया है। 

पार्टी में छाए अक्षय के बेटे आरव
पार्टी में अक्षय कुमार के बेटे आरव भी नजर आए। आरव का एथनिक लुक लोगों को काफी पसंद आया। वहीं, कई लोगों ने उनके लुक की तारीफ की और कहा कि वह बिल्कुल अपने पिता की तरह लग रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed