बॉक्स ऑफिस: 'रामायण' की दस्तक से पहले 'जेलर 2' की कमाई गिरी? 'उड़ता तीर' समेत बाकी फिल्मों का रहा ऐसा हाल

'प्रहार' और 'नई नवेली' का खेल खत्म

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' की हालत खस्ता है। वहीं, राजकुमार राव की 'प्रहार' का हाल भी अच्छा नहीं है। दोनों फिल्में अब टिकट खिड़की से विदा लेने की कगार पर हैं। रविवार को 40 लाख रुपये कमाने के बाद कल सोमवार को 18वें दिन 'नई नवेली' ने सिर्फ 14 लाख रुपये कमाए। वहीं, 'प्रहार' ने कल सोमवार को 18वें दिन 19 लाख कमाए। 'प्रहार' का टोटल नेट कलेक्शन 23.44 करोड़ रुपये हो गया है। 'नई नवेली' का कलेक्शन 26.89 करोड़ रुपये है।