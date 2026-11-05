बॉक्स ऑफिस: दिवाली वीक में 'जेलर 2' काट रही चांदी, 50 करोड़ कमाने में 'उड़ता तीर' के छूटे पसीने, जानिए कलेक्शन

उड़ता तीर ने कितने कमाए?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अभिनीत फिल्म 'उड़ता तीर' भी सिनेमाघरों में सजी हुई है। यह स्पाई कॉमेडी फिल्म की रिलीज को 14 दिन हो गए हैं। मगर, यह 50 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए भी संघर्ष कर रही है। कल बुधवार को 13वें दिन इसने 1.20 करोड़ रुपये कमाए। फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 46.25 है। अब सिनेमाघरों में 'रामायण' रिलीज हो गई है। ऐसे में 'उड़ता तीर' के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं।