Make way for #Yashoda in theatres on Nov 11th 2022🔥



Releasing Worldwide in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada & Hindi#YashodaTheMovie @Samanthaprabhu2 @varusarath5 @Iamunnimukundan @harishankaroffi @hareeshnarayan #Manisharma @krishnasivalenk @SrideviMovieOff @DoneChannel1 pic.twitter.com/jQPx5t2SA8