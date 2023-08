दिव्या खोसला कुमार, साल 2014 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'यारियां' का सीक्वल लेकर आ रही हैं। जहां नौ साल पहले आई फिल्म में वह निर्देशन की कुर्सी पर बैठीं थीं, वहीं 'यारियां 2' में दिव्या एक्टिंग करती दिखाई देंगी। फिल्म में उनके साथ मिजान जाफरी और पर्ल वी पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कुछ दिनों पहले रिलीज हुए फिल्म के टीजर ने जहां फैंस के बीच इसको लेकर उत्साह जगाया था, वहीं हाल ही में रिलीज किए गए इसके गाने ने 'यारियां 2' को विवादों में फंसा दिया है। 'यारियां 2' रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है, जिस पर मेकर्स ने रिएक्ट भी किया है।

We raise our strong objection to these visuals filmed, published in 'Saure Ghar' song of 'Yaariyan 2' film directed by Radhika Rao & Vinay Sapru @SapruAndRao, as actor is seen wearing Sikh Kakaar (symbol of Sikh faith) Kirpan in a highly objectionable manner which cannot be… pic.twitter.com/FZXooNMsoH