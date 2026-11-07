{"_id":"6aeecbe40da3ffaa9906b7a2","slug":"will-ranbir-kapoor-leave-acting-after-a-decade-ramayana-actor-remark-leaves-fans-worried-2026-11-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रणबीर कपूर: क्या एक्टिंग छोड़ना चाहते हैं 'रामायण' के अभिनेता? हैरान यूजर्स बोले- कृपया 85 की उम्र तक काम करें","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन अभिनेता रणबीर कपूर अपनी फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस बीच अभिनेता ने यह कहकर फैंस के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है कि अभिनेता के तौर पर यह उनका आखिरी दशक हो सकता है। हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब उन तरह के किरदारों से था जो उन्हें अभी मिल रहे हैं।

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क्या रणबीर ने एक्टिंग छोड़ने का इशारा किया?

एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने अपने व्यस्त काम के शेड्यूल के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह बिना ज्यादा ब्रेक लिए लगातार एक फिल्म से दूसरी फिल्म में काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही, 'मुझे लगता है कि एक अभिनेता के तौर पर यह मेरा आखिरी दशक है।'

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साई पल्लवी हुईं हैरान

'रामायण' में उनकी सह-कलाकार साई पल्लवी इस बात से हैरान रह गईं और बोलीं, 'ओह...'। जब उन्होंने इस बारे में और बात की तो रणबीर ने समझाया कि वह उन तरह के किरदारों की बात कर रहे थे जो उन्हें अभी मिल रहे हैं। अपनी बात को साफ करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरा मतलब उन किरदारों से है जो मुझे अभी मिल रहे हैं।' (उनका इशारा 'रामायण' जैसी फिल्मों की ओर था)।

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रणबीर के बयान पर यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया रणबीर कपूर के बयान ने जल्द ही फैंस का ध्यान खींचा। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जताई कि कहीं रणबीर एक्टिंग तो नहीं छोड़ रहे हैं।

एक यूजर ने एक्स पर लिखा 'ऐसा मत कहिए रणबीर। आप अभी सिर्फ 44 साल के हैं। हम चाहते हैं कि आप अगले 2 दशकों तक और काम करें। यह दिल तोड़ने वाली बात है।'

एक और यूजर ने लिखा 'एक अभिनेता के तौर पर आखिरी दशक- क्या कहा आपने? रणबीर कपूर, ऐसी बातें मत कीजिए! आप 85 साल की उम्र तक एक्टिंग से रिटायर नहीं हो सकते। आलिया, कृपया इसे संभालें।'

एक और यूजर ने उनसे गुजारिश की, 'रणबीर, कृपया 85 साल की उम्र तक एक्टिंग करें। कम से कम 40 और फिल्में करें, जो भी फिल्में रिलीज हों उनमें काम करें। मैं नहीं चाहता कि आप उस कला से रिटायर हों जिसमें आपने इतनी महारत हासिल की है।'

एक हैरान यूजर ने कहा, 'क्या? नहीं रणबीर, कृपया और फिल्में करें।'





