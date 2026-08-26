न्यूजीलैंड के भारतीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेंगी वहीदा रहमान, जानें किन फिल्मों का होगा प्रदर्शन?
Waheeda Rehman In New Zealand: न्यूजीलैंड के भारतीय फिल्म महोत्सव में अभिनेत्री वहीदा रहमान भी शिरकत करेंगी। उनकी फिल्म ‘तीसरी कसम’ भी इस महोत्सव का हिस्सा होगी। जानें क्या खास होगा इसमें?
विस्तार
जल्द न्यूजीलैंड में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस खास महोत्सव में भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान भी शामिल होंगी। जानें कितनी फिल्मे होगी कार्यक्रम का हिस्सा?
वहीदा रहमान ने जाहिर की खुशी अभिनेत्री वहीदा रहमान भी न्यूजीलैंड में होने वाले इस भारतीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा बनेंगी। उनकी प्रतिष्ठित फिल्म 'तीसरी कसम' का प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर एक बातचीत के दौरान प्रतिक्रिया के दौरान वहीदा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा…
- सिनेमा में हमेशा से लोगों और संस्कृतियों को करीब लाने की शक्ति रही है।
- मुझे खुशी है कि टीआईएफएनजेड न्यूजीलैंड में भारतीय सिनेमा की समृद्धि और विविधता का जश्न मना रहा है।
- फिल्म 'तीसरी कसम' मेरे दिल के बहुत करीब है।
- मुझे विशेष रूप से खुशी है कि यह फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेगी।
- जिससे दर्शकों की एक नई पीढ़ी को इसकी कालजयी कहानी और कविता को जानने का मौका मिलेगा।
क्या होगी न्यूजीलैंड के भारतीय महोत्सव में?
भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। भारतीय फिल्म महोत्सव 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग, उद्योग जगत की चर्चाओं, स्क्रीनिंग के बाद प्रश्नोत्तर सत्र, नेटवर्किंग कार्यक्रमों और एक पुरस्कार समारोह होंगे। पहले संस्करण में 10 फीचर फिल्में, 16 लघु फिल्में और 4 विशेष स्क्रीनिंग दिखाई जाएंगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार गुजराती, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, फ्रेंच, जापानी, हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली, कश्मीरी, पंजाबी और कुमाऊंनी सहित 11 भाषाओं और यहां तक कि एक मूक फिल्म के साथ, यह महोत्सव भारत की भाषाओं और कहानी कहने की कला का जश्न मनाएगा।
कैसे होगा फिल्म महोत्सव का समापन ?
इस फिल्म महोत्सव के बारे में फेस्टिवल की निदेशक पेट्रीना डी'रोजारियो ने बताया कि इस फिल्म फेस्टिवल के समापन के दौरान कौन से कार्यक्रम होंगे।
- फिल्म 'पाकीजा' ने न्यूजीलैंड के दर्शकों के लिए हमें उपलब्ध कराई है।
- पुनर्स्थापित होने के बाद इस फिल्म को प्रदर्शित करने वाला हमारा फेस्टिवल दुनिया का दूसरा फेस्टिवल होगा।
- 1972 की इस प्रतिष्ठित फिल्म को देखने वाले पहले दर्शकों में से एक होने पर हम बेहद उत्साहित हैं।
- यह भी संभव है कि न्यूजीलैंड के दर्शकों ने पहले कभी इस फिल्म को न देखा हो।