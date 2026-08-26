न्यूजीलैंड के भारतीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेंगी वहीदा रहमान, जानें किन फिल्मों का होगा प्रदर्शन?

क्या होगी न्यूजीलैंड के भारतीय महोत्सव में?

भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। भारतीय फिल्म महोत्सव 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग, उद्योग जगत की चर्चाओं, स्क्रीनिंग के बाद प्रश्नोत्तर सत्र, नेटवर्किंग कार्यक्रमों और एक पुरस्कार समारोह होंगे। पहले संस्करण में 10 फीचर फिल्में, 16 लघु फिल्में और 4 विशेष स्क्रीनिंग दिखाई जाएंगी।



रिपोर्ट्स के अनुसार गुजराती, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, फ्रेंच, जापानी, हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली, कश्मीरी, पंजाबी और कुमाऊंनी सहित 11 भाषाओं और यहां तक कि एक मूक फिल्म के साथ, यह महोत्सव भारत की भाषाओं और कहानी कहने की कला का जश्न मनाएगा।