विजय देवरकोंडा: 'नहीं चली तो बहुत दुख हुआ', इस फिल्म के लिए छोड़ दिया था पानी, फ्लॉप होने पर टूटे एक्टर

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सुधीर श्रीनिवासन से बातचीत के दौरान विजय ने बताया कि उनकी एक पिछली फिल्म की शूटिंग के समय उन्हें धीरे-धीरे पानी पीना कम करना पड़ा था। उन्होंने कहा, 'लाइगर के दौरान मुझे धीरे-धीरे पानी कम करना पड़ा था। शूट से पहले के आखिरी 10 घंटों में आप पानी नहीं पी रहे होते हैं। आप सिर्फ बर्फ का टुकड़ा चूस रहे होते हैं। यह बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जब मैं दिन में सिर्फ 300 मिलीलीटर पानी पी रहा था, तब हर सेकंड और हर मिनट मेरे दिमाग में सिर्फ पानी ही रहता था। उस समय आपको बस पानी चाहिए होता है और आप सिर्फ पानी ही चाहते हैं।'