साउथ इंडस्ट्री, जहां एक तरफ, आए दिन नए मकाम हासिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यह खबर किसी और से नहीं बल्कि मलयालम इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता और निर्माता विजय बाबू से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर विजय बाबू पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें 22 अप्रैल को शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

Malayalam actor-producer Vijay Babu denies sexual assault allegations against him



"I am not afraid as I did not do anything wrong. I am the victim here. I have known the woman since 2018 who has put allegations against me" he said