दुखद: साउथ फिल्म निर्माता महेश कोनेरु का निधन, सितारों ने जताया शोक

कल्याणनम नंदमुरी ने ट्वीट किया- स्तब्ध हूं और विश्वास नहीं हो रहा है। एक आदमी जो दोस्त, परिवार और शुभचिंतक था वो अब इस दुनिया में नहीं है। महेश कोनेरु बैकबोन थे चाहे कुछ भी हो। मेरे लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दुख है। उनके करीबियों को हिम्मत।

Absolutely shook and in disbelief. A man who is a friend, family and well wisher is no more.

Mahesh Koneru garu has been our backbone no matter what.

Huge loss to me personally and the whole industry.

Strength to his near and dear ones. pic.twitter.com/I8RbQNNRpH