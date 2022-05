{"_id":"628e6870a8c1185db63d6c62","slug":"these-stars-will-be-seen-in-rohit-shetty-reality-show-khatron-ke-khiladi-12-know-here-about-the-launch-event","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Khatron ke Khiladi 12: खतरों के खिलाड़ी 12 में नजर आएंगे ये सितारे, शो के लॉन्च इवेंट में जमकर दिए पोज","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: मोहम्मद फायक अंसारी Updated Thu, 26 May 2022 12:31 AM IST