फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज को आज आठ दिन पूरे हो गए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मगर, दूसरी तरफ इसे लेकर खूब आलोचनाएं भी हो रही हैं। रिलीज के हफ्तेभर बाद भी फिल्म को लेकर विरोध के सुर थम नहीं रहे हैं। अब इस फिल्म को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म के जरिए संघ परिवार समाज को बांटने की कोशिश में है। इसी के चलते इस फिल्म का प्रचार किया जा रहा है।

The film is promoted by Sangh Parivar. It is one of the means used by them to divide society. What they want is not unity, they're trying to divide us. We must be able to overcome this & move forward. Youth should stand in front of it: Kerala CM Pinarayi Vijayan on… pic.twitter.com/qEvChM4yEY