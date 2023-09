पंजाबी फिल्म 'हौसला रख' में दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, शहनाज गिल जैसे सितारों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 2021 में आई इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का निर्देशन अमरजीत सिंह सरोन ने किया था। अब दर्शक इस धमाकेदार टीम को नई फिल्म में देख सकेंगे, जिसका नाम है 'रन्ना च धन्ना'। दिलचस्प बात यह है कि 'रन्ना च धन्ना' के निर्देशक-प्रोड्यूसर भी वही हैं। फिल्म का निर्देशन अमरजीत सिंह ही कर रहे हैं और दलजीत सिंह थिंद-दिलजीत दोसांझ इसके प्रोड्यूसर हैं।

