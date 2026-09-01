18 वर्षों में कितनी बदल गई 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की कास्ट? कुछ सितारों ने शो छोड़ा तो कुछ छोड़ गए दुनिया

सोनालिका भिड़े

आत्माराम और माधवी भिड़े की बेटी सोनू उर्फ सोनालिका भिड़े की भूमिका झील मेहता ने निभाई। चार साल इस शो का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने पढ़ाई के चलते यह शो छोड़ दिया। झील के बाद निधि भानुशाली और फिर पलक सिधवानी सोनू की भूमिका निभाई। साल 2024 में पलक की जगह खुशी माली ने ले ली और फिलहाल वही ये रोल कर रही हैं।