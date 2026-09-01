18 वर्षों में कितनी बदल गई 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की कास्ट? कुछ सितारों ने शो छोड़ा तो कुछ छोड़ गए दुनिया
18 years of Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: पॉपलुर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को इस साल 18 साल पूरे हो गए हैं। इतने वक्त में कई चेहरे बदल गए हैं।
विस्तार
टीवी जगत का चर्चित शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' आज भी उतना ही लोकप्रिय है। छोटे पर्दे पर सबसे लंबे चलने वाले इस शो ने जुलाई 2026 को 18 वर्षों का सफर पूरा कर लिया। इतने बड़े अंतराल में कास्ट में भी काफी अंतर आया है। कई चेहरे बदल गए हैं। कौन-कौन अब इस शो का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह किसने ली? जानिए
दयाबेन
यह लीड रोल अभिनेत्री दिशा वकानी ने निभाया। मगर, मां बनने के बाद वे मातृत्व अवकाश पर चली गईं। अब तक वे शो में वापस नहीं आई हैं।
तारक मेहता
यह अहम किरदार मूल रूप से अभिनेता शैलेश लोढ़ा ने निभाया था। मगर, वे भी अब शो से अलग हो चुके हैं। कथित तौर पर क्रिएटिव असहमतियों के चलते शैलेश ने यह शो छोड़ा था। उनकी जगह यह रोल अब सचिन श्रॉफ निभा रहे हैं।
टप्पू
जेठालाल और दयाबेन के बेटे टप्पू उर्फ तपेंद्र गड़ा का रोल भव्य गांधी ने निभाया। मगर, 2017 में उन्होंने शो को विदा कर दिया। टप्पू का रोल फिर राज अनादकट ने निभाया। अब अनादकद की जगह नितीश भलूनी ने ले ली है।
सोनालिका भिड़े
आत्माराम और माधवी भिड़े की बेटी सोनू उर्फ सोनालिका भिड़े की भूमिका झील मेहता ने निभाई। चार साल इस शो का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने पढ़ाई के चलते यह शो छोड़ दिया। झील के बाद निधि भानुशाली और फिर पलक सिधवानी सोनू की भूमिका निभाई। साल 2024 में पलक की जगह खुशी माली ने ले ली और फिलहाल वही ये रोल कर रही हैं।
डॉक्टर हाथी
यह किरदार अभिनेता कवि कुमार आजाद ने अदा किया था। मगर साल 2018 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनका किरदार शो में निर्मल सोनी ने निभाया है।
सोढ़ी
चर्चित शो में सोढ़ी का रोल अभिनेता गुरचरण सिंह ने निभाया। मगर, अब वे भी इससे अलग हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिता की सेहत के चलते उन्होंने शो छोड़ा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रोडक्शन हाउस के साथ चल रही दिक्कतों की वजह से वे अलग हुए। सोढ़ी का रोल अब बलविंदर सिंह अदा कर रहे हैं।
अंजलि
अंजलि का रोल नेहा मेहता निभा रही थीं। करीब 12 साल शो का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने भी शो छोड़ दिया और उनकी जगह सुनैना फौजदार ने ली।
नट्टू काका
यह मशहूर किरदार घनश्याम नायक अदा करते थे। वे जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर वरिष्ठ कर्मचारी और मैनेजर के रूप में काम करते थे। मगर, साल 2021 में उनका निधन हो गया। इसके बाद किरण भट्ट ने यह रोल अदा किया है।
जेनिफर मिस्त्री
इस शो में मिसेज सोढ़ी (रोशन कौर सोढ़ी) का किरदार निभाया था। करीब 15 वर्ष काम करने के बाद उन्होंने शो छोड़ दिया। उन्होंने निर्माता असित कुमार मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। जेनिफर की जगह मोनाज मेवावाला यह रोल अदा कर रही हैं।