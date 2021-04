दुखद: मशहूर तमिल निर्देशक केवी आनंद का 54 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन

विज्ञापन

We've lost a wonderful creator. #KVAnand sir may you rest in peace.

My condolences to the family... pic.twitter.com/kx6re0jpv7 — Gautham Karthik (@Gautham_Karthik) April 30, 2021

Whatta shocking news to wake up to. Unbelievable. My deepest condolences to the family and friends. #RIPKVAnand saar — venkat prabhu (@vp_offl) April 30, 2021

Such a well mannered, soft spoken gentleman and a proven bundle of talent! Shocked to hear the news, strength to the family🙏#Ayan will forever be my favourite work of yours! #RIPKVAnand sir 💔💔🙏 pic.twitter.com/6CffGFVmKM — Vikram Prabhu (@iamVikramPrabhu) April 30, 2021

Shocking ... i can’t believe this... RIP sir 💔💔💔💔 pic.twitter.com/MEwlzL9vwu — aishwarya rajesh (@aishu_dil) April 30, 2021

तमिल निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर केवी आनंद का शुक्रवार यानी 30 अप्रैल को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि चेन्नई में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। वो 54 साल के थे। इस दुखद खबर के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।केवी आनंद ने अपने करियर की शुरुआत फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने मशहूर सिनेमैटोग्राफर पीसी श्रीराम के साथ गोपुरा वसालिले, मीरा, देवर मगन, अमरान और थिरुदा थिरुदा जैसी फिल्मों में असिस्टेंट के रूप में काम किया। श्रीराम ने 1994 में मलयालम फिल्म Thenmavin Kombath के लिए केवी आनंद के नाम की सिफारिश की, जिसके लिए आनंद ने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता।एक दशक तक सिनेमैटोग्राफर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने साल 2005 में डायरेक्शन के क्षेत्र में कदम रखा। 2008 में उन्होंने अयान बनाई जो कि एक्शन एंटरटेनर फिल्म है और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसमें सुर्या और तमन्ना लीड भूमिका में थे। उन्होंने मत्रराण, अनेगन, कवन और कप्पन जैसी फिल्मों में काम किया। केवी आनंद के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सभी सोशल मीडिया के जरिये अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। उनके फैंस भी बेहद दुखी हैं।