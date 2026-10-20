वायरल वीडियो: स्वर्ण मंदिर पहुंचकर भावुक हुईं सारा अली खान, फूट-फूटकर रोने लगीं; बोली- मां की याद आ गई

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बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर चर्चा में हैं। वह इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। अलग-अलग जगहों पर वह जाकर इसका प्रमोशन कर रही हैं। इस बीच वह अपने साथी कलाकार आयुष्मान खुराना के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचीं हैं। यहां वह फूट-फूटकर रोने लगीं। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।