सलमान खान: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद पहली बार बाहर निकले सुपरस्टार, लोगों के दावों का दिया तगड़ा जवाब

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मगर सलमान खान इस दावे को नकारते हुए एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। सलमान खान हाल ही में बिग बॉस पर बोले थे कि इस हफ्ते वह वीकएंड का वार होस्ट नहीं करेंगे। उनके पहले से कुछ कमिटमेंट थे। इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए शायद वह एयरपोर्ट पर नजर आए। इसी सिलसिले में वह कहीं जा रहे हैं। वह कहां जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है।

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हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ है। इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। इस गैंग का सलमान खान से भी खास नाता रहा है। इस बीच सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इस हमले की वजह से दावा किया जा रहा था कि सुपरस्टार काम से ब्रेक ले रहे हैं।