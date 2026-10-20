सलमान खान: टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद पहली बार बाहर निकले सुपरस्टार, लोगों के दावों का दिया तगड़ा जवाब
Salman Khan: हाल ही में अफवाहें उड़ीं कि सलमान खान अपने काम से ब्रेक ले रहे हैं। इस बीच वह एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने लोगों के दावों का जवाब दिया है।
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मगर सलमान खान इस दावे को नकारते हुए एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। सलमान खान हाल ही में बिग बॉस पर बोले थे कि इस हफ्ते वह वीकएंड का वार होस्ट नहीं करेंगे। उनके पहले से कुछ कमिटमेंट थे। इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए शायद वह एयरपोर्ट पर नजर आए। इसी सिलसिले में वह कहीं जा रहे हैं। वह कहां जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है।
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान को सुबह मुंबई के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर देखा गया। उनके साथ कड़ी सुरक्षा थी। उनकी सिक्योरिटी में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के हथियारबंद जवान थे। ऐसा लगता है कि सलमान को धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है।
किसलिए सलमान ने लिया ब्रेक?
बताया जाता है कि सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'मॉन्स्टर' की शूटिंग कर रहे हैं। वामशी पैद्दिपल्ली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के निर्माता दिल राजू हैं। यह फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
- बता दें कि 18 अक्तूबर की शाम को मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की गई।
- टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलकर अपने घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ।
- हमले में टाइगर श्रॉफ को कुछ नहीं हुआ। मगर उनका ड्राइवर जख्मी हो गया।
टाइगर पर हमले के बाद हमले में शामिल अनिल पंडित ने एक ऑडियो में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। उसका कहना था, 'जो भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे से अलग होकर काम करेगा या सलमान के साथ मिलकर काम करेगा, उसको हम मार देंगे। ये पहली और आखिरी चेतावनी है। सलमान खान एक बात ध्यान से सुन लें, तुम्हारे पूरे परिवार का नाश कर देंगे। ये बात माइंड में बिठा लेना। जो तुम ये सोचते हो ना कि तुम सिक्योरिटी में हो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वो हाल करेंगे की पूरी दुनिया याद रखेगी।'