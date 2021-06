NCB: सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीते दिनों सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया गया था। एक अधिकारी ने बताया था कि पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया है। पिठानी सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त था और मुंबई की उपनगरी बांद्रा स्थित दिवंगत नेता के मकान में उनके साथ रह रहा था।अधिकारी का कहना था कि ड्रग्स मामले में पिठानी की कथित भूमिका अभिनेता की मौत के बाद उभरी थी जो एनसीबी की जांच के दौरान सामने आई और इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी की एक टीम ने पिठानी की तलाश शुरू की थी और उसके हैदराबाद में होने की जानकारी मिली थी।सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के बहुत करीबी दोस्तों में रहा। सुशांत के घर में वह उनके साथ ही रहता था। सुशांत के अंतिम दिनों में सिद्धार्थ उनका करीबी था तो पुलिस और सीबीआई ने भी सिद्धार्थ से खूब पूछताछ की। सिद्धार्थ इस कार्यवाही में लगातार बयान बदलता रहा। उसको लेकर भी सवाल यह रहा कि आखिर अंत समय में उसने पाला क्यों बदला?सिद्धार्थ पिठानी ने हाल ही में सगाई की है। उन्होंने अपनी मंगेतर के साथ तस्वीर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था ‘जस्ट एंगेज्ड’, ‘नए सफर की शुरुआत’।आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए थे। अब उन्हें गुजरे एक साल होने जा रहा है। जिसके बाद इस मामले की जांच मुंबई पुलिस और बाद में पटना पुलिस ने की। हालांकि बाद में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वहीं इस मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सहित कई लोगों को नारोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था।

#Maharashtra | Siddharth Pithani, late actor Sushant Singh Rajput's friend, has been sent to 14-day judicial custody, in connection with drugs case: Narcotics Control Bureau (NCB), Mumbai