सोनी टीवी के मशहूर डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' पर मुसीबतों के बादल छा गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने शो के एक एपिसोड में 'अनुचित सामग्री' प्रसारित करने के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आयोग की ओर से चैनल की शिकायत अधिकारी शाइस्ता नकवी को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें डांस रियलिटी शो के इस एपिसोड को हटाने की मांग की गई है।

एनसीपीसीआर ने लेटर में लिखा है, 'आयोग को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित डांस शो सुपर डांसर चैप्टर 3 का एक वीडियो ट्विटर पर मिला है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि शो के जज नाबालिग बच्चे से उसके माता-पिता के बारे में अश्लीलता से भरे सवाल पूछ रहे थे।' आयोग का कहना है कि यह सवाल नाबालिग बच्चों से पूछने के लायक नहीं थे, और बिल्कुल अनुचित थे।

