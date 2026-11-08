सनी देओल: हनुमान का रोल निभा रहे एक्टर ने की 'रामायण' की जमकर तारीफ, हॉलीवुड फिल्मों से की तुलना; देखें वीडियो
- रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' को दर्शकों के साथ-साथ फिल्मी सितारों का भी प्यार मिल रहा है।
- अब अभिनेता सनी देओल ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है।
- जानिए फिल्म में हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल ने क्या कहा।
विस्तार
यह फिल्म किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं
शनिवार को सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह फिल्म 'रामायण' की तारीफ करते नजर आए।
उन्होंने कहा, 'मैं अभी-अभी अपनी रामायण देखकर आ रहा हूं। मुझे बहुत-बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी जाकर रामायण देखे। क्योंकि यह फिल्म किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि उनसे भी बेहतर है। इसके स्पेशल इफेक्ट्स इतने शानदार हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। फिल्म आपको सीधे उस दौर में ले जाती है।'
सनी देओल ने आगे कहा कि फिल्म में सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने दर्शकों से इसे देखने की अपील करते हुए कहा, 'और हर एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं... विनती नहीं कर रहा हूं, अपना हक जमा रहा हूं, क्योंकि वाकई फिल्म बहुत अच्छी है। जाकर देखिएगा। जय श्री राम।'
बता दें कि फिल्म 'रामायण पार्ट 1' में सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के पोस्ट-क्रेडिट सीन में उनकी झलक दिखाई गई है। हालांकि, इस सीन में उनका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन उनकी आवाज सुनाई देती है। इसमें वह 'जय श्री राम' का उद्घोष करते सुनाई देते हैं। फिल्म में उनके इस किरदार को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है।
देखें वीडियो-
- 'रामायण पार्ट 1' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है।
- फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं।
- इसके अलावा फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय भी अहम किरदारों में हैं।
- फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
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