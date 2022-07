Threat: सलमान खान के वकील को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बाद अब उनके वकील एच सारस्वत को भी पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस सचेत हो गई है और जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही एच सारस्वत को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान के वकील को यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से मिली है।

Rajasthan | Actor Salman Khan's lawyer H Saraswat received a death threat through a letter. The letter states that the lawyer will meet Sidhu Moosewala's fate & contained LB, GB initials. Security has been provided to him. We're probing it: Nazim Ali, ADCP East Jodhpur (06.07) pic.twitter.com/tpmGtcz3k6